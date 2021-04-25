泰福、亞德客 獲利受矚目

傳產法說會本周聚焦生物相似藥廠泰福-KY與氣動元件龍頭廠亞德客-KY，將分別於27日及29日舉行。其中，泰福第一項藥品有機會在第3季上市貢獻營收，亞德客今年營收、獲利也可望續創新高，都受到市場矚目。

泰福法說會將由董事長陳林正主持。

泰福生技第一項藥品TX01，為治療嗜中性白血球減少症藥物，美國已經進入藥證審查程序，有機會在第3季上市銷售貢獻營收。

除了TX01之外，泰福第二項藥品TX05，可同步治療乳癌及胃癌，今年首季公布FDA三期臨床試驗結果，數據非常好，公司爭取世界級癌症協會如ASCO，EMSO等發表結果，為2022年進入美國市場舖路。

亞德客則是受邀參加瑞銀證券舉辦的線上法說，亞德客3月集團合併營收及首季合併營收，同創歷史新高。展望今年，隨著5G應用與自動化設備等產業對氣動元件需求殷切，法人預期亞德客今年全年營收上看245億元，稅後純益目標超過55億元，EPS挑戰30元新高。