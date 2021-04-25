聽新聞
test
0:00 / 0:00

泰福、亞德客 獲利受矚目

經濟日報 / 記者宋健生／台中報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

傳產法說會本周聚焦生物相似藥廠泰福-KY與氣動元件龍頭廠亞德客-KY，將分別於27日及29日舉行。其中，泰福第一項藥品有機會在第3季上市貢獻營收，亞德客今年營收、獲利也可望續創新高，都受到市場矚目。

泰福法說會將由董事長陳林正主持。

泰福生技第一項藥品TX01，為治療嗜中性白血球減少症藥物，美國已經進入藥證審查程序，有機會在第3季上市銷售貢獻營收。

除了TX01之外，泰福第二項藥品TX05，可同步治療乳癌及胃癌，今年首季公布FDA三期臨床試驗結果，數據非常好，公司爭取世界級癌症協會如ASCO，EMSO等發表結果，為2022年進入美國市場舖路。

亞德客則是受邀參加瑞銀證券舉辦的線上法說，亞德客3月集團合併營收及首季合併營收，同創歷史新高。展望今年，隨著5G應用與自動化設備等產業對氣動元件需求殷切，法人預期亞德客今年全年營收上看245億元，稅後純益目標超過55億元，EPS挑戰30元新高。

癌症 生技 乳癌

延伸閱讀

聯發科法說 法人關注的重點是…

鴻海郭台銘豪砸50億元入股台康生技！從科技到生技 一場郭董精算的新戰役

亞德客-KY首季營收飆新高 外資目標價上調至1,450元

亞德客營收勁揚37% 寫紀錄

相關新聞

成衣三雄去中國化 拚擴產

新疆棉爭議延燒，全球紡織成衣業加速「去中國化」，國內成衣三雄因早一步南向布局，喜迎轉單，包括儒鴻、聚陽、廣越最近都忙著擴...

泰福、亞德客 獲利受矚目

傳產法說會本周聚焦生物相似藥廠泰福-KY與氣動元件龍頭廠亞德客-KY，將分別於27日及29日舉行。其中，泰福第一項藥品有...

國內成衣廠超前部署 下一步前進非洲

國內成衣廠超前部署，幾年前就逐漸撤出中國大陸，將主要生產基地轉進越南等東南亞國家，面對這兩年美中貿易戰，不但毫髮未傷，反...

氣立迎旺季 接單火熱

氣動元件廠氣立（4555）昨（23）日召開線上法說，表示以目前公司接單出貨狀況來看，包括電子、機械、汽車等產業需求增幅都...

橋椿上季EPS 0.36元 挑戰全年2元

水龍頭零配件製造大廠橋椿金屬（2062）昨（23）日公布第1季自結合併損益，合併營收淨額20.05億元，營業毛利2.53...

南僑強攻酷暑商機 冰品銷售亮眼

南僑（1702）旗下冰品跟烘焙，將成為今年酷暑的營收成長動能。本次為烘焙業者舉辦的烘焙夏季特展昨（23）日落幕，南僑集團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。