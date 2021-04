外資看長榮「抓得到就買」

航運股這波走勢變化多端,台股投資人搶當航海王,貨櫃三雄最近股價上沖下洗,昨(23)日有外資報告以「抓得到就買(Catch me if you can)」為題,喊「買進」長榮,調高今年每股純益目標至17.86元。隨著運價再度刷新歷史記錄,貨櫃三雄今年全年獲利想像空間再度拉高。

航運股成為台股高人氣族群,昨日成交量占台股近二成,然而隨股價衝高,已連續兩天長榮都上演開高殺低走勢,昨盤中最高來到76.2元,收盤時為69.9元,跌4.1%,市值退到22名;至於陽明之前被分盤交易,昨天解除限制,籌碼相對穩定,一度開低來到54.8元,再度拉到60.4元收盤,漲幅1.3%,市值前進到46名。

法人分析,長賜輪擱淺蘇伊士運河引發的效應,全球最大貨櫃海運業者馬士基指出,由於蘇伊士運河的問題,至少在5月3日前貨櫃短缺將加劇;赫伯羅預計這個事件將導致貨櫃供應吃緊約六到八周;由於蘇伊士運河堵塞延遲的船隻已開始抵達歐洲,將使歐洲主要樞紐港口塞港,這波旺季最少延續到第3季。

外資新報告再度喊「買進」長榮,將目標價由原先70元調高至95元,同時調高今、明到後年每股純益預估,分別從14.29元、10.02元及9.12元,調高至17.86元、13.96元及10.2元。