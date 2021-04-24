聽新聞
test
0:00 / 0:00

外資看長榮「抓得到就買」

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北報導

航運股這波走勢變化多端，台股投資人搶當航海王，貨櫃三雄最近股價上沖下洗，昨（23）日有外資報告以「抓得到就買（Catch me if you can）」為題，喊「買進」長榮，調高今年每股純益目標至17.86元。隨著運價再度刷新歷史記錄，貨櫃三雄今年全年獲利想像空間再度拉高。

航運股成為台股高人氣族群，昨日成交量占台股近二成，然而隨股價衝高，已連續兩天長榮都上演開高殺低走勢，昨盤中最高來到76.2元，收盤時為69.9元，跌4.1%，市值退到22名；至於陽明之前被分盤交易，昨天解除限制，籌碼相對穩定，一度開低來到54.8元，再度拉到60.4元收盤，漲幅1.3%，市值前進到46名。

法人分析，長賜輪擱淺蘇伊士運河引發的效應，全球最大貨櫃海運業者馬士基指出，由於蘇伊士運河的問題，至少在5月3日前貨櫃短缺將加劇；赫伯羅預計這個事件將導致貨櫃供應吃緊約六到八周；由於蘇伊士運河堵塞延遲的船隻已開始抵達歐洲，將使歐洲主要樞紐港口塞港，這波旺季最少延續到第3季。

外資新報告再度喊「買進」長榮，將目標價由原先70元調高至95元，同時調高今、明到後年每股純益預估，分別從14.29元、10.02元及9.12元，調高至17.86元、13.96元及10.2元。

台股 長榮

延伸閱讀

長榮市值 一度超越大立光

台股當沖熱 66檔觸發價格穩定機制

大盤上沖下洗 台股爆7,675億新天量

小資族變心！他們為何改愛中鋼、長榮 賣掉台積電、大立光？

相關新聞

力麗再奪蘋單 營運看旺

紡纖廠力麗（1444）再奪蘋果單，蘋果本周舉行新品發表會，推出新一代iMac桌上型電腦，有7種多彩顏色，並搭配磁吸式電源...

氣立迎旺季 接單火熱

氣動元件廠氣立（4555）昨（23）日召開線上法說，表示以目前公司接單出貨狀況來看，包括電子、機械、汽車等產業需求增幅都...

橋椿上季EPS 0.36元 挑戰全年2元

水龍頭零配件製造大廠橋椿金屬（2062）昨（23）日公布第1季自結合併損益，合併營收淨額20.05億元，營業毛利2.53...

南僑強攻酷暑商機 冰品銷售亮眼

南僑（1702）旗下冰品跟烘焙，將成為今年酷暑的營收成長動能。本次為烘焙業者舉辦的烘焙夏季特展昨（23）日落幕，南僑集團...

富邦媒出擊 衝3C買氣

富邦媒（8454）近期母親節檔期業績持續開出紅盤，加上搭上蘋果商機順風車，旗下通路momo購物網開放iPhone 12新...

興富發砸12億 台中獵地

興富發建設（2542）昨（23）日公告砸12.76億元、買進台中惠民段400.46坪地，累計今年前四月獵地五筆金額達13...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。