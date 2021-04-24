外資看長榮「抓得到就買」

航運股這波走勢變化多端，台股投資人搶當航海王，貨櫃三雄最近股價上沖下洗，昨（23）日有外資報告以「抓得到就買（Catch me if you can）」為題，喊「買進」長榮，調高今年每股純益目標至17.86元。隨著運價再度刷新歷史記錄，貨櫃三雄今年全年獲利想像空間再度拉高。

航運股成為台股高人氣族群，昨日成交量占台股近二成，然而隨股價衝高，已連續兩天長榮都上演開高殺低走勢，昨盤中最高來到76.2元，收盤時為69.9元，跌4.1%，市值退到22名；至於陽明之前被分盤交易，昨天解除限制，籌碼相對穩定，一度開低來到54.8元，再度拉到60.4元收盤，漲幅1.3%，市值前進到46名。

法人分析，長賜輪擱淺蘇伊士運河引發的效應，全球最大貨櫃海運業者馬士基指出，由於蘇伊士運河的問題，至少在5月3日前貨櫃短缺將加劇；赫伯羅預計這個事件將導致貨櫃供應吃緊約六到八周；由於蘇伊士運河堵塞延遲的船隻已開始抵達歐洲，將使歐洲主要樞紐港口塞港，這波旺季最少延續到第3季。

外資新報告再度喊「買進」長榮，將目標價由原先70元調高至95元，同時調高今、明到後年每股純益預估，分別從14.29元、10.02元及9.12元，調高至17.86元、13.96元及10.2元。