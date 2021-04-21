華紙第2季營收拚增5成 盤中股價再創波段新高

漿價自去年12月以來飆漲，華紙（1905）調漲產品價格反映成本，營收動能顯著提升。法人表示，短纖紙漿4月價格續已漲至800美元，漲勢強勁，預估第2季報價有機會挑戰850美元，華紙也持續調高產品價格反應成本上揚，使第2季營收動能更佳估華紙第2季營收可望年增50%，並較上季成長超過2成。

華紙在原物料行情高漲下，本波股價表現強勁，為造紙類股領頭羊。華紙今（21）日盤中股價來到26元，漲幅逾7%，續創10餘年新高。

華紙首季營收54.77億元，年成長20.08%。公司自結第1季稅後純益1.01億元，每股盈餘0.09元，為連續兩季轉盈。華紙表示，首季較去年同期轉盈，主要是因第1季產品漲價幅度為12%，預計第2季將再漲15-20%，單4月份就計畫調漲10%。

法人表示，漿價飆漲主要原因包括疫情使木材開工不順，木材短缺的情形持續上演，加上運輸貨櫃亦緊缺，墊高運價。在需求端，新冠疫情使得各廠商去年都把庫存維持在歷史低檔區，而隨著景氣復甦，庫存回補需求持續增加，造成洛陽紙貴，價格一去不復返。目前看來，此波庫存回補需求可望一路走到第4季。

此外，華紙在中國的鼎豐廠有12萬噸紙漿產能，由於還有擴建產能的空間，華紙表示，評估未來可能會增加紙漿加工線。鼎豐廠目前有部份是自用以生產衛生紙，部份則外售，受到漿價上漲帶動，去年虧損的鼎豐廠首季也轉盈，今年對華紙的貢獻也可望水漲船高。

華紙鼎豐廠旁並有42萬畝的自有林地。市場看好，將擁有可觀的碳權資產，成為中國碳權交易市場制度的受惠股。