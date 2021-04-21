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先搶先贏！ 貨櫃、散裝股早盤股價一起漲

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

股民搶當航海王，20日波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)連4天上漲，收2472點，上漲40點，漲幅1.64%；散裝船今（21）日漲勢持續，台航（2617）、正德（2641）及四維航（5608）再攻漲停，新興（2605）、裕民（2606）、慧洋-KY（2637）一度逼近漲停。至於貨櫃萬海（2615）領軍上漲，陽明（2609）早盤漲幅達9%，長榮海運（2603）漲幅達7%。

航運股近期成為台股人氣指標，也成為法人關注的標的，法人相繼發出新的報告，同步看好貨櫃及散裝船，外資昨天報告看好貨櫃輪市場概況，調高長榮目標價格，由原先的60元一舉調高至101元，重申「加碼」評等；貨櫃三雄長榮、陽明、萬海昨天經過盤整後，今天漲勢再起。

隨著BDI指數連4天上漲，法人對於散裝船愈來愈有信心，最新對於裕民報告中指出，指數上揚效應將反映在第2季營收，第二季大於第一季，各船型租金水準皆有望維持不錯水準，裕民全年獲利可期。

國內的法人持續看多貨櫃輪，萬海今天領軍上漲一度攻漲停，來到89.6元，陽明漲幅達9%，來到62.2元，長榮海運漲幅達7%。貨櫃輪受惠運價持續上漲，獲利有想像空間加持，加上5月1日長約價格傳出較去年同期可望翻倍甚至更高，全球主要港口的航班準點率持續偏低，代表著全球塞港情況一點都沒有改善，加上第三季是傳統旺季，缺櫃及高運價恐持續，貨櫃三雄獲利依舊看俏。

散裝航運市場與全球經濟景氣息息相關，BDI 指數可用來作為反映全球散裝航運市場景氣的代表性指標，市場也會把波羅的海指數視為經濟領先指標，隨著各種原物料漲，推升運價走強，散裝船族群的獲利也出現想像空間；隨著貨櫃三雄股價不斷衝高後，全台股民已經開始瘋狂搶當航海王，BDI大漲後，資金也開始湧入散裝族群。

長榮海運 散裝船

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