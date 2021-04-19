萬海挑戰一季賺贏一年 法人目標價喊上90元

航運股利多連連，台股19日在航運龍頭長榮（2603）登高一呼，類股集體飆漲，連萬海（2615）也衝上80.6元漲停價。國內大型投顧看準航運景氣一波還有一波高，特別是美洲線運價再度飆天價，萬海第1季每股純益（EPS）將超過6元，「一季賺贏一年」，且第2季還會比第1季好，進一步上修目標價至90元。

90元目前也是法人圈給萬海最高的股價預測，直追日前另一家投顧喊長榮挑戰98.9元的目標價，看來在航運股漲不停並有不斷超越法人預測的情形下，未來類股可能不只一檔晉級「百元俱樂部」。

法人表示，航運業逐漸進入需求旺季，原本已經嚴重塞港的蘇伊士運河運力更加短缺，加上北美港口罷工導致人力不足，16日上海出口集裝箱運價指數周漲6.8%，自4月來累積漲幅達到10.2%，美西線和美東線運價雙雙創下歷史新高，為第2季行情續漲帶來正面訊號。

法人分析，缺櫃、塞港兩大問題依舊難在短期緩解，雖蘇伊士運河堵船事件已經通航，但衍生班輪延誤問題，持續壓縮市場運力，航運大廠馬士基因此評估，整體運力將減少20%之多。而運河正是歐洲線及部分美洲線的主要航道，是以運價創下歷史天價後，還有續漲可能。

萬海去年EPS達5.1元，在運價持續飆漲下，法人推估，今年首季EPS可達6.3元，等於一季賺贏全年，且第2季運價漲更高，EPS上探6.6元，全年則預期成長到19.98元。考量上半年獲利將大幅成長，力薦「買進」。