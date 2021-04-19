樂士深耕綠能 獲利看增
谷底翻身，老字號重電廠樂士（1529）進軍綠能產業，董事長陳龍發2017年上任後，積極發展太陽能新事業，以頗見成效，2020年起陸續拿下台南市滯洪池、廣山滯洪池，以及花蓮縣所屬學校等太陽能發電系統標案，未來可望成為公司金雞母。
陳龍發表示，樂士近年積極發展太陽能新事業，目前已持有太陽能發電廠累積達14MW，每年可認列約7,000萬元營收，去年底與台南市水利局兩處滯洪池太陽能發電系統標案，分別可建置約18.1MW及4.5MW；今年3月還奪下「花蓮縣所屬學校裝置太陽能光電發電設備標租案」，未來能為公司帶來穩定的售電營收。
陳龍發透露，目前已與高公局接洽，要在西螺服務區屋頂及停車場搭棚興建太陽能設施，另外還有一項私人的太陽能電動車充電樁興建業務，待地目變更完成後就可以動工，同時也積極參與各項政府標案，目標未來售電營收可達億元以上。
重電本業也必須持續深化，陳龍發說，除了亭置式變壓器外，與德國西門子公司技術合作所自行產製的23KV、161KV氣體絕緣開關箱（GIS），最快今年底就可以通過台電認證，就能取的投標資格參與台電投標。
下一步，樂士將發展儲能系統，陳龍發斷言，這是繼綠能之後的另一片藍海，等到綠能發展愈發成熟，儲能設備的需求就會不斷提升，像是台積電就已經著手準備建置。
展望未來，陳龍發表示，隨著自建電廠規模擴大，明年起獲利有望逐步提升，另董事會於3月5日決議辦理現金增資發行新股，預計增資4億元。
樂士於1978年成立，1998年股票上櫃，2000年股票上市，但經營之路卻走得跌跌撞撞。陳龍發坦言，當時因為不能參與政府標案，基本上等於沒任何業務可進行，直到2016年經營團隊全面換新，才谷底翻身，從2017年連四年獲利繳出亮眼成績。
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