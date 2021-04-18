製鞋三雄年營收 拚增雙位數

全球製鞋產業景氣升溫，國內製鞋三雄寶成、豐泰及鈺齊走出去年疫情陰霾，隨大客戶下單積極，第1季業績表現同步亮眼；法人估，今年營運將逐季增溫，全年營收可望有二位數以上增長。

值得注意的是，全球最大足球鞋製造商志強已訂4月22日掛牌上市，將為上市製鞋業再添生力軍。

全球製鞋龍頭寶成第1季合併營收708.93億元、年增19.2%，為單季同期次高；豐泰第1季合併營收193.36億元、年增6.8%，創單季同期新高；鈺齊第1季合併營收34.17億元、年增23.2%，亦為單季同期新高。

業界指出，由製鞋三雄首季營運表現來看，全球製鞋產業景氣復甦信號已經確立。

展望今年，寶成說，集團對產業前景充滿信心，強調未來製鞋業務將聚焦生產效率及獲利能力持續改善，同時逐步提升東南亞廠區製造產能。

寶成去年共生產2.44億雙鞋子，較2019年的3.22億雙減少24.2%；隨著大品牌客戶下單積極，寶成稼動率持穩回升，今年也將加速設備汰舊換新及增加自動化設備。法人估，寶成營運可望逐月升溫，全年營收應有二位數以上增長。

豐泰董事會近期通過旗下印度子公司增資案，總金額1,650萬美元，將作為集團印度第二工業區Bargur廠二期增加產線之用。豐泰目前依計畫排程持續接單，在擴產與新產品上市帶動下，預期今年接單量能可增加7%至10%。

豐泰去年成品鞋銷售量1.09億雙、年減10.2%，為歷史次高；豐泰說，除了中國大陸外，包括越南、印尼及印度廠區製鞋產能都已逐步提升。法人說，若擴產效益發酵，豐泰2021年營運表現，可望回復至過去營運正軌。

鈺齊表示，今年首季不受傳統年節、工作天數減少影響，產銷表現仍創歷史新高，代表產業成長趨勢樂觀可期，也證明集團經管能力及接單量能，已優於過往。

以目前接單情況來看，4月雖屬季節交替，但淡季不淡，且隨產能持續擴增，時序進入第2及第3季度，每月產銷年增長幅度可望更為顯著。