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長榮、陽明、萬海 市值衝高

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北報導
圖／經濟日報提供
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這波全球海運市場多頭行情完全脫離業界正常判斷，運價衝高後，貨櫃三雄今年營收、獲利出現想像空間，投資人都搶當航海王，推升長榮、陽明及萬海股價不斷衝高，市值跟著攀升。

根據上周五（16日）收盤價計算，貨櫃輪業者市值攀升，長榮海運在上市公司市值排名已進到第24名，總市值來到3,337億元；萬海16日收盤衝上漲停73.3元，市值贏過陽明，排54名；陽明市值1,316億元、排56名。

尤其第1季營收公布後，長榮、陽明續創歷史新高，萬海次高，這樣的營收水準，讓市場投資人買進貨櫃輪股票，希望能跟著海運業一起賺錢；不只是海運業者好，貨攬業的台驊16日股價收盤58.7元，也寫下歷史新高。

法人分析，這波海運業吸引資金布局，主要在第1季獲利太有吸引力。陽明1月營收204.46億元，稅後純益74.8億元，每股純益2.32元，陽明2、3月營收都比1月出色，續創歷史新高，使第1季每股獲利出現想像空間，每股挑戰7元。

隨著第1季長榮、陽明及萬海都公布營收，以陽明元月獲利自結數推估，法人認為全年獲利有想像空間，本益比還偏低，近期吸引資金不斷加入，三檔個股股價已寫下20多年來新高，市值跟著推升。

全球主要港口塞港及缺工問題無法改善，造成亞洲訂艙難度提高，運價可能再度出現大漲走勢。

陽明 營收

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