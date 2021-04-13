原物料行情牛氣沖天 華紙跳空鎖漲停、造紙股開party

紙漿報價漲不停，華紙（1905）股價反應報價續揚，今（13）日開盤股價即跳空漲停，股價來到19.65元，漲停委買高掛2萬張，成為造紙股今日漲勢的領頭羊。包括永豐餘（1907）、榮成（1909）、正隆（1904）、寶隆（1906）、士紙（1903）也都延續昨日漲勢續揚，使得上市造紙類股指數來到447.05點，漲幅達8%，早盤漲勢居各大類股之冠。

原物料行情牛氣沖天，上市造紙類股指數早盤再拉長紅，位於造紙產業上游的華紙受惠漿價持續上揚，受惠首當其衝，成為人氣指標。

華紙表示，3月以來紙漿報價又漲了7-10%，整體第1季產品漲價幅度為12%，預計第2季將再漲15-20%，單4月份就計畫調漲10%。而受惠漿價報價持續上漲，華紙3月份營收也來到28個月高點，公司預期4月份雖有為期兩周的歲修，但因產品價格上漲，可望維繫3月高檔表現，之後5、6月營收將一路上去。

除了華紙，永豐餘第1季營收也繳出歷年同期新高的佳績。永豐餘表示，過去第1季、第2季皆是產業淡季，今年看來是淡季不淡，預估第2季營收可望與第1季相當，因產能利用率提升，加上產品組合調整，今年毛利率也將較去年同期有顯著改善。

正隆3月營收38.83億元、年增17.11％，亦是史上最旺3月；累計第1季營收103億元、年增13.51％。正隆受惠紙箱成功漲價，加上新產能陸續開出，內部看好營運將逐年成長。

正隆計畫持續擴大產能和綠能投資，在台灣部分，斥資20億於高雄燕巢打造的台灣第一座智能紙器廠將於今年中投產，大園廠也將增設再生白漿產線，預計明年商轉，擴大廢紙容器再生全循環價值。此外，為持續建立減煤與零燃煤再生能源，公司將繼續投入沼氣發電和發展再生能源。同時，耗資15億、於竹北廠引進的全台最大高效能生質熱電系統，年發電量達1.26億度，預計今年下半年商轉後，將以廢棄物資源化達92%為中長期目標，內部並粗估一年下來有兩億左右的成本下降。