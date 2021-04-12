綠能發展助攻 華城3月營收年增37.3%

經濟日報 / 記者陳美玲/即時報導

機電設備大廠華城（1519）3月營運繳出好成績，單月營收達7.09億元，較去年同期5.16億元增加37.3%。累計首季營收達15.95億元，較去年同期減少4.8%。

華城近年積極參與國內離岸風力發電，不僅2017年協助完成台灣首座海洋風電第一期兩座離岸風力示範發電機組（8MW）陸域變電站建置並順利商轉運行。2018年再取得海洋風電第二期120MW離岸風場特高壓161kV變電站及陸域電力系統統包工程，並在2019年完成特高壓161kV變電站併網送電。

此外，華城電機2019年再接獲海能（FORMOSA 2）離岸風力發電風場（376MW）的161kV變電站，及陸域電力系統統包工程，預計全案將在今年完工商轉，挹注營運。另外，華城電機同時也取得台電第一期（109MW）離岸風電工程21部日立風機塔內變壓器、電力模組等設備訂單。

華城指出，公司在看好台灣電動車產業趨勢下，已從充電設備製造商跨入充電服務營運商，旗下充電站品牌EVALUE已在去年第3季正式營運首座電動車充電旗艦站，預計今年底前在國內建置20座快充設備，及240座城市充電設備。

華城 離岸風電 風力發電

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