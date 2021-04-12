華紙3月營收創28個月新高 4月再調價10%

華紙（1905）公告3月營收20.71億元，年增16.68%，推升第1季營收來到54.77億元，年成長20.08%。華紙表示，3月營收創下28個月來新高，主要是3月以來紙漿報價又漲了7-10%，整體第1季產品漲價幅度為12%，預計第2季將再漲15-20%，單4月份就計畫調漲10%。

華紙表示，4月份有為期兩周的歲修，不過因產品漲價，營收將力保維持上月水準。5月營收則可望進一步攀升，第2季將呈現逐月成長。整體看來，國際原物料將持續在高檔，支撐華紙今年營運表現，有望改寫近年新高。

華紙表示，疫情使得全球各地伐木工人招募困難，面臨人工短缺問題，加上占全球短纖紙漿供給3-4成的巴西疫情十分嚴重，使得全球漿價在供給不足的情況下，價格不斷攀升，目前看來，長纖報價已來到每噸1,000美元，短纖也已是每噸800美元，雖都已來到高檔，但只要原料短缺問題不解決，市場需求持續在，就沒有緩解的空間，價格自然居高不下。