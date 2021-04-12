台塑四寶目標價 全逾百元

台塑四寶第1季財報繳出「全壘打」的好成績，包括台塑（1301）、台化、南亞及台塑化全面受惠油價大漲及美國暴風雪緊縮供給，獲利超出市場財測，其中大型投顧準確預測率先進行上修，業績發布再上調台化、南亞目標價，並將南亞預期股價推升逾百元，看好四寶全數晉級「百元俱樂部」。

大型投顧最新對台塑、台化、南亞及台塑化目標價為125元、107元、100元、111元，不僅看好四寶同步飛越百元關，台塑、南亞還有機會突破2018年高價。外資圈則有滙豐已把台塑目標價升至126元，台化、台塑化喊108元及110元。

法人指出，台塑四寶第1季獲利大增，第2季表現將更上層樓，支持這波塑化股行情持續墊高。主因先前德州暴風雪衝擊比預期深遠，部分工廠4月稼動率仍無法完全恢復，與此同時，美國零售商第2季進入回補庫存，塑化品銷量預估全面較首季成長，利差高檔不墜。

台塑方面，美國廠稼動率回升，第2季轉投資收益看好，整體營運優於第1季的趨勢確立；台化在美國暴風雪支撐利差外，煉油廠供應瓶頸難緩解，也有利苯及苯衍生物供給持續緊繃。

南亞部分，法人指出，受暴風雪限縮MEG供給，連帶推升可塑劑、塑膠品、BPA、環氧樹脂及CCL全面上漲，南亞營益持續看升，另轉投資南亞科受到DRAM景氣同步好轉，出貨價量齊揚，包括摩根士丹利、摩根大通、美銀證券都看好南亞科突破2018年高價。

四寶首季總獲利634億元，已經達到去年疫情低谷的八成以上。法人推估，上半年淨利可望超越去年全年；台塑、南亞、台塑化今年並挑戰獲利翻倍，每股純益（EPS）估達5.7元、5.2元及3.7元。