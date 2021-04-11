海運三雄 Q1盈餘將躍升

長榮海運（2603）、陽明、萬海首季獲利可期，拚當航海王。法人預估，在長榮3月營收寫下逾320億元的新高紀錄下，隨著貨櫃航運股首季營收陸續出爐，揭示首季營運基本面，航運股有望重啟去年氣勢，吸引熱錢進駐。

長榮近日股價站上50元，寫下1997年近24年來新高紀錄，陽明表現也可圈可點；除了台灣航運業，大陸的中遠海控獲利出色，近期投資人買盤搶進，兩岸貨櫃海運業者拚當航海王。

國內海運業者去年全年的獲利很出色，長榮海運全年每股純益（EPS）5.06元、陽明EPS也有4.51元，萬海EPS為5.1元，而且就市場運價來看，今年第1季的營運表現會更出色，使得國內的航運股近期也是人氣相當旺。

市場都在猜海運三雄第1季獲利，以陽明公布元月自結獲利，稅後純益高達74.8億元，年增2976.92%，EPS 2.32元，就可以看出來海運業第1季的獲利表現很值得期待。

特別的是，由於運價進一步狂飆，長榮海運9日（上周五）公告的3月營收衝上321.72億元，年比暴增1.34倍，也比2月再成長8.5%，續創歷史新高，為長榮海單月營收首度站上300億元大關，首季獲利等同吃下定心丸。

根據許多外電分析報導，還是認為貨櫃輪缺櫃，塞港問題，短時間內無法解決，下半年在歐洲與美國的經濟復甦，對中國大陸貨品的需求量上升加持，今年海運市場依舊是多頭行情。

另外，長榮全球競爭力持續增長，長榮手中準備交船的訂單量全球第一，業界推估，長榮集團新船全交後，全球海運運力排名有望由現在第七名前進兩個名次到第五名。

長榮承襲創辦人張榮發經營策略，不管造船、造櫃都有一套自已的評估哲學，過去不會因為全球排名降低而擔心，也不會要衝排名而造船，完全考量市場需求來決定造船計畫。

至於中遠海控，因股價表現出色，根據外電的分析，中遠海控首季扣除非經常性損益的淨利潤達人民幣154.06億元，按年增約202倍，中遠海控股價近期呈現一路飆漲走勢，顯見隨著海運價格大漲，兩岸許多投資人也都搶著搭上航海王的船隊。