聽新聞
test
0:00 / 0:00
製藥族群 外資搶買
看好生醫產業前景，外資近日來持續買進生技製藥公司，美時（1795）與保瑞近十個交易日各吸引外資買進1,600及1,900多張；國光生更自4月起吸引外資買進2,800多張，在上周五（9日）更爆大量吸引1,426張。法人分析，外資近日鎖定國際市場導向的製劑及疫苗廠為主，對於相關企業第2季起出貨表現持續看好。
1966年即成立的美時化學製藥，自2014年成為外商艾威群集團一員，該公司去年合併營收107.2億元，年增16.9%，首度站上百億元，為台灣營收規模最大製藥公司，稅後純益10.3億元，年增51.8%，因配合艾威群集團執行「亞太區域與外銷市場並重雙軌成長策略」，2020年營收、營業毛利、營業利益、營益率、稅後純益、與每股純益（EPS）都創下歷史新高。
由於美時的獲利成長動能冠於艾威群集團旗下各事業體，近日吸引外資加碼，近十個交易日共計買進1,600多張，帶動美時近期股價看漲，直至上周五回檔休息，波段漲幅約7%。
保瑞藥藥業去年合併稅後純益5.78億元，創歷史新高，年成長90％，EPS為10.76元。董事會通過擬發放每股現金股利2元、股票股利2.5元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言