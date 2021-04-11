六大壽險 首季估賺1,500億

台股、美股今年第1季表現亮麗，六大壽險首季合計獲利可望創歷史新高紀錄。據國泰人壽等四大型壽險公布1~3月累計獲利已高達765.54億元，超越去年同期六家合計的565億元，加上尚未公布的富邦人壽與南山人壽前二月就已合賺432.5億元，只要3月正常表現，六大壽險首季可望挑戰1,500億元大關。

國泰人壽昨日最新公布3月單月稅後純益達156.3億元，年成長651%。國壽副總經理兼發言人林昭廷表示，主要是實現股債利得，其中股多於債，同時匯率避險成本降低亦有助獲利，3月提存11億元外匯價格準備金後，外匯準備金餘額尚有135億元。

新光人壽今年表現亮眼，內湖輕豪宅接近完售，讓新光人壽首季獲利吃大補丸。3月稅後純益22.69億元，1~3月稅後純益已達70.76億元，年增24.7%。發言人李超儒表示，主因是3月新台幣非獨強、美元走穩，外匯避險成本降低等利多助攻；此外，新壽也伺機增提外匯價格變動準備金5億多元，目前外匯價格變動準備金餘額逾40億元。

台灣人壽與中國人壽獲利表現競爭激烈，中壽3月以30.48億元微幅略高於台壽的30.3億元。累計方面，中壽首季賺98.42億元則輸給台灣人壽的102.96億元，但較去年同期各有120%與143%的增幅。