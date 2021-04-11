創新高 國泰金Q1大賺570億

國泰金昨（10）日公布自結3月稅後純益180.9億元，較去年同期44.6億元成長約三倍，高於2月171.9億元，略低於元月的歷史新高紀錄217.5億元，創歷年同期新高與單月次高紀錄。

國泰金第1季稅後純益570.3億元創新高，較去年同期大幅成長143%，短短三個月每股純益達4.32元，亦創歷史單季新高紀錄。

每股獲利王富邦金目前尚未公布3月獲利，國泰金暫居目前上市櫃金控獲利與每股純益冠軍寶座。

國泰金最大獲利引擎國泰人壽3月表現亮眼，單月稅後純益達156.3億元，相較去年3月才賺20.8億元，年成長651%。國壽副總經理兼發言人林昭廷表示，主要是實現股債利得，其中股多於債：國壽3月投資績效良好，避險成本控制得宜，投報率表現亮眼，利差益持續擴大 。

國壽淨值較2月增加，受殖利率影響未實現利益稍降，但仍有千億元以上水準。

國壽今年第1季大賺493.4億元，年成長224%，為壽險業獲利第一名，壽險每股純益高達8.4元。3月單月、第1季稅後純益皆創歷年同期新高。林昭廷強調，3 月新契約保費（FYP）239億元，較去年同期成長一倍，有助ROE（股東權益報酬率）表現。其中保障型商品累計FYP較去年同期成長39%。承保利潤穩定，費用控制得宜亦有助益。

國泰世華銀行3月稅後純益20.9億元，高於2月18.5億元，但較元月24.6億元低一些。主要維持高活存比，存放款成長動能強勁，手續費收入業務表現穩健，資產品質維持良好。1~3月稅後純益64億元，每股純益0.59元。