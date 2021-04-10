長榮3月營收勁揚1.3倍 締新猷

疫情造成全球大塞港，貨櫃海運從去年下半年開始供不應求，加上3月長榮「長賜輪」擱淺蘇伊士運河，卡住歐亞非航運要道，讓缺船、缺櫃問題更是雪上加霜，運價進一步狂飆，長榮海運昨（9）日公告3月營收321.72億元，較去年同期爆炸成長1.34倍，也比2月再增加8.58%，續創歷史新高，為長榮海單月營收首度站上300億元大關。

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累積長榮海運今年第1季營收902.36億元，季增39.4%，也比去年同期翻倍成長，同樣刷新單季營收歷史紀錄。

至於航空部分，長榮航昨天也公布3月營收71.76億元，年增5.7%，比2月成長23.6%。隨著疫情趨緩，旅遊泡泡啟動，長榮航營運可望逐漸改善。

法人分析，3月向來是貨櫃海運業的傳統淡季，但因為疫情關係，造成美國塞港及缺工問題未解，大量船舶滯留於美國海上等待進港，卸貨時間延長；其次因貨物從亞洲出口需求力道持續強勁，造成船舶供給短缺，海運運價從去年下半年開始持續狂飆。最後，3月長賜輪擱淺蘇伊士運河，卡住歐亞非航運要道，讓缺船、缺櫃問題更是雪上加霜，運價進一步暴衝。

雖然蘇伊士運河擱淺事件已經落幕，但「大排長榮」的情況仍需要一段時間紓解，目前遠東-歐洲線持續滿艙；北美線方面，美國今年GDP成長率上看5%，美國新屋開工率也往上走，加上1.9兆美元紓困案出籠，美國今年總體經濟景氣樂觀，帶動貨運需求強勁。包括歐美線的長線運價都同樣居高不下，法人持續看好長榮海運今年營運表現。

長榮海運總經理謝惠全日前表示，全球因為塞港導致艙位供不應求，預料美國及歐洲塞港的情況要到第3季以後才會緩解，美國線及歐洲線運價持續樂觀。