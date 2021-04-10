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台塑四寶 單季大賺633億

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北報導
圖／經濟日報提供
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「台塑四寶」第1季財報昨（9）日出爐，因疫情趨緩推升國際油價上漲，加上德州冰風暴引爆石化品價格狂飆，台塑集團四大公司今年第1季合力大賺633.89億元，優於去年同期的淨損139.91億元，相較去年第4季旺季也逆勢成長47.8%，更創兩年半來單季獲利新高，成功擺脫過去兩年新冠肺炎疫情和美中貿易戰造成的低潮。

對照台塑四寶去年全年獲利726.94億元，今年光是一季就賺到去年全年獲利的87%，創石化業史上最強的第1季。

第1季向來是石化業的傳統淡季，但今年第1季由於各國陸續開始施打疫苗，疫情趨緩的樂觀預期，推升國際油價及各項石化品價格大漲，下游客戶備貨意願增加。另外大陸為了避免春運人流造成疫情蔓延，今年春節推動在地過節，各工廠過年停工時間縮短或提早開工，支撐需求淡季不淡。

供給面方面，2月中旬美國石化重鎮德州一帶發生冰風暴，造成當地超過七成石化廠被迫停工，全球市場供需失衡推升各項石化品價格進一步狂飆，台塑四寶利差擴大。

其中台塑化因為處於石化產業上游，與國際油價連動高，以布蘭特油價為例，從今年初每桶50美元附近，到3月初最高升破每桶70美元，漲回到疫情前的水準，最近維持每桶60-65美元高檔附近整理，台塑化包括庫存及在途原油的價差利益相當可觀，台塑化昨天公布第1季稅後純益179.01億元，季增75%，比起去年大虧近百億元，獲利大逆轉，換算單季每股純益（EPS）1.88元。

台塑第1季稅後純益149.6億元，比上季成長39.7%，換算單季EPS達2.35元。其中台塑第1季象徵本業的營業利益128.83億元，季增45.9%，創新高。南亞第1季稅後利益176.54億元，較去年第4季增加45%，更比去年同期大幅成長16.5倍，創下歷年同期新高，換算單季EPS 2.23元。台化第1季稅後純益128.74億元，季增31.9%，換算單季每股純益2.2元。

台塑化 國際油價

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