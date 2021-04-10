台塑本業獲利 拚更上層樓

進入傳統旺季，台塑四寶一致看好第2季營收將比第1季再成長，台塑本業獲利將續戰歷史新高。

台塑董事長林健男昨（9）日分析，2月中旬暴風雪重創美國德州石化重鎮，迄今尚未完全復工，無法充分供應中南美洲、非洲及歐洲等市場，造成當地石化品價格大漲，遠高於亞洲地區，導致區域性供需失衡，預期第2季大部分石化產品價格持續看漲。

其次，第2季為石化產業的傳統旺季，對於石化品需求增加，價格將有強勁支撐。台塑樂觀本業獲利有機會續創新高。南亞、台化也都持同樣看法，預估第2季營收優於第1季。

不過台化副董事長洪福源提醒，以台化為例，3月包括SM、ABS、PC、醋酸等產品，價格都上漲到歷史高位，這也影響到採購者的信心，容易出現暴漲暴跌的情況，後續仍得特別提防。