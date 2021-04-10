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遠東、王道、京城銀 Q1獲利倍增

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北報導

上市獨立銀行第1季獲利報佳音，包括遠東銀、王道銀以及銀行股獲利王京城銀，今年第1季獲利都比去年同期大幅成長逾倍，而台中銀也有近兩成的年增率，顯示這些中小型獨立銀行已逐漸走出去年新冠肺炎疫情衝擊的陰霾。

不過，安泰銀以及兩家大型公股行庫彰銀、台企銀，第1季自結獲利則是都較去年同期衰退，高雄銀則是比去年同期略增，成長不多，主因今年首季提存備抵呆帳金額較去年同期大增，以求大幅改善資產品質。

遠東銀自結今年3月稅前盈餘3.11億元，在3月營業天數恢復正常下，較前月成長，累計第1季稅前盈餘9.13億元，比去年同季大幅成長將近1.3倍。由於去年3月適逢疫情爆發，全球股災、債市同步受創，導致遠東銀3月單月發生虧損，今年來獲利逐漸恢復正軌，且提存備抵不致如去年大增，因此獲利大增。

京城銀3月稅前盈餘15.04億元，受惠呆帳回收大增，累計第1季稅前盈餘27.57億元，年增1.7倍，每股盈餘2.46元，居銀行股之冠。王道銀3月自結稅前盈餘3.99億元，累計第1季稅前盈餘11.51億元，比去年同季大幅成長約1.1倍。

台中銀自結今年3月稅前盈餘4.51億元，第1季稅前盈餘13.22億元，3月單月盈餘比去年同月大增五成。

遠東銀 疫情

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