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金控報喜 上季獲利搶眼

經濟日報 / 本報綜合報導
12家上市櫃金控公布獲利，中信金暫居每股稅後純益第一。 （本報系資料庫）
12家上市櫃金控公布獲利，中信金暫居每股稅後純益第一。 （本報系資料庫）

中信金自結3月稅後純益62.14億元、年增72.4%，首季稅後純益197.09億元、年增54.6%，累計EPS 1.01元。中信金財務長邱雅玲表示，3月各子公司跟投資相關的業務，保險投資、銀行財富管理、證券經紀與自營、創投等都表現良好。

兩家主要公司之一的台灣人壽在處分股債貢獻下，3月稅後純益30.3億元、年增293.0%；另一家中信銀行3月稅後純益24.69億元、年減29.1%。

中信創投因台股熱絡有評價利益，3月稅後年增約6億元；中信證也因經紀及自營業務成長，3月稅後年增約5億元。

開發金旗下中壽、凱基證券、開發資本三大子公司火力全開，投資收益、評價利益與海外獲利均大幅上揚帶動下，3月單月稅後純益48.51億元，比前月大增65%，第1季稅後純益衝上98.4億元，大幅成長並創歷來單季最佳紀錄之外，今年首季獲利更已達去年全年獲利的78%，首季EPS為0.66元。

第一金3月稅後純益18.61億元、年增2,348.7%；累計稅後純益50.29億元、年增71.2%，累計獲利年增率在公股族群僅次於兆豐金，累計首季EPS為0.39元。

永豐金3月稅後純益17.34億元，累計第1季稅後純益44.24億元、年成長87.94%，3月永豐銀行金融交易操作及永豐金證券自營操作貢獻是主因。永豐銀3月稅後純益11.41億元，累計第1季稅後純益31.97億元，永豐金證券3月稅後純益4.32億元，累計第1季稅後純益10.41億元。

台新金去年3月虧損，今年3月純益16.6億元，前三月稅後純益44.7億元、年增74.6%，EPS 0.37元。台新金總經理林維俊表示，3月息收、手收、投資收入都比去年要好。（記者楊筱筠、陳芝瑄、夏淑賢、陳怡慈）

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

中信金

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