聽新聞
test
0:00 / 0:00
金控報喜 上季獲利搶眼
中信金自結3月稅後純益62.14億元、年增72.4%，首季稅後純益197.09億元、年增54.6%，累計EPS 1.01元。中信金財務長邱雅玲表示，3月各子公司跟投資相關的業務，保險投資、銀行財富管理、證券經紀與自營、創投等都表現良好。
兩家主要公司之一的台灣人壽在處分股債貢獻下，3月稅後純益30.3億元、年增293.0%；另一家中信銀行3月稅後純益24.69億元、年減29.1%。
中信創投因台股熱絡有評價利益，3月稅後年增約6億元；中信證也因經紀及自營業務成長，3月稅後年增約5億元。
開發金旗下中壽、凱基證券、開發資本三大子公司火力全開，投資收益、評價利益與海外獲利均大幅上揚帶動下，3月單月稅後純益48.51億元，比前月大增65%，第1季稅後純益衝上98.4億元，大幅成長並創歷來單季最佳紀錄之外，今年首季獲利更已達去年全年獲利的78%，首季EPS為0.66元。
第一金3月稅後純益18.61億元、年增2,348.7%；累計稅後純益50.29億元、年增71.2%，累計獲利年增率在公股族群僅次於兆豐金，累計首季EPS為0.39元。
永豐金3月稅後純益17.34億元，累計第1季稅後純益44.24億元、年成長87.94%，3月永豐銀行金融交易操作及永豐金證券自營操作貢獻是主因。永豐銀3月稅後純益11.41億元，累計第1季稅後純益31.97億元，永豐金證券3月稅後純益4.32億元，累計第1季稅後純益10.41億元。
台新金去年3月虧損，今年3月純益16.6億元，前三月稅後純益44.7億元、年增74.6%，EPS 0.37元。台新金總經理林維俊表示，3月息收、手收、投資收入都比去年要好。（記者楊筱筠、陳芝瑄、夏淑賢、陳怡慈）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言