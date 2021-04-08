歐美拉貨力強勁 特力3月營收創歷史同期新高

特力（2908）8日公布3月營收40.7億元，年增19.7%，創歷史同期新高；綜觀營收結構，占比最高的貿易營收為25.1億元，年增29%，顯示歐美拉貨力表現依舊強勁；零售營收為13億元，年增3.5%。

特力兩大營收占比，貿易占62%，零售則是占32%。貿易事業體3月營收年增29%，即便歐美各國疫情仍嚴峻，特力貿易出貨成長動能依舊穩健；目前全球疫情復熾，讓世界各國施打疫苗的速度和全球經濟復甦均面臨新的挑戰，特力貿易將強化供應網絡的靈活度及適應力，在疫情影響且多變的經濟環境下，要搭起全球零售商與製造商間穩定的貿易橋梁。

台灣零售事業3月營收年增增3.5%。特力表示，受惠於後疫情時代，民眾生活方式的改變，提升居家生活品質成為生活新常態，所產生的居家產業消費力，使3月零售營收微幅增加。

面對消費者對居家環境和生活品質要求提升，特力改裝特力屋內湖及HOLA旗艦店，匯集全球居家產品，結合空間體驗，強攻客製化商品與服務且推出複合式HOLA Kitchen，廚藝課程及外帶輕食服務。旗艦店之改裝可望刺激銷售，持續維持業績成長動能