帛琉旅遊首發團今出發 旅行社股價泡泡破了

帛琉旅遊泡泡首發團將於今（1）日下午自桃園國際機場起飛，不過，除了首發團之外，後發梯次銷售皆不到五成，使先前因為泡泡題材股價漲一波的旅行社股面臨修正。指標股雄獅（2731）昨日股價下跌3.5%後，今日續跌，盤中來到91.9元，創近三周股價低點；五福（2745）盤中也跌近4%，股價來到25.95元。包括鳳凰（5706）、山富（2743）早盤股價亦下跌逾2%。

帛琉旅遊銷售不如預期，旅行社銷售不到五成，賣壓不小，鳳凰總經理卞傑民表示，主要是返台5加9的檢疫規定，尤其前5天不能接觸非特定人士，這對多數人的生活作息影響太大，希望首發團回來後，可以研議將相關規定放寬。至於價格反倒不是主要因素，因為不同價格安排的住宿與行程規劃、旅遊天數都不同，旅行社透過不同價位帶可以吸引不同的客群。

卞傑民表示，雖然首波銷售不如預期，但對旅行社業者來說，仍是有正面意義，尤其閉鎖一年的國門終於有機會打開，後續包括新加坡、關島、泰國、越南都有機會成為下一波泡泡名單，靜待政府後續的研議與規劃。

此次帛琉首發團行程是4天3夜，共有96人，出境、返台都與一般旅客分流，在帛琉期間需要團進團出，也須下載APP追蹤行程。