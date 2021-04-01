興富發 開發300億廠辦

興富發建設（2542）集團總裁鄭欽天昨（31）日宣布與新隆儲運合作，打造總銷超過300億元的「汐止工建段都更合作開發案」。鄭欽天表示，該案基地面積1.43萬坪，是大台北東區門戶計畫最大廠辦案，更是集團有史以來最大規模廠辦大案，最快2023年推出。

2018年鄭欽天發下豪語「十年在全國打造30棟商辦大樓」，目前已握有六大指標商辦、廠辦大案，包括台北市「復興北路商辦案」、內湖「安康段廠辦案」，台中「惠安三商辦案」，高雄「CBD時代廣場」、「福山段案」、「美術一號院」，總銷金額逾250億元。

鄭欽天指出，接下來要朝資產管理公司定位，成為包租公，因此加碼投資商用不動產，接下來將與新隆儲運合作、近新北市汐止新台五路、大同路一段口的指標廠辦案，是集團第七筆商辦案，該案初估總銷超過300億元。

該案將以科學園區模式規劃，興建四大棟建物，其中三棟為頂級商辦大樓，一棟可能是日系商務星級飯店、建坪約9,000坪，約有200個房間，預計地主分回約38%，興富發分62%、並負責招租工作，初估公司持有兩棟建物總銷破200億元。

興富發建設副總暨發言人廖昭雄指出，該商辦案初估滿租約有3萬人進駐，才會規劃其中一棟建物做為飯店。

鄭欽天強調，此案基地面積達1.43萬坪，總建坪高達8.6萬坪，初估將投入100億元打造，基地面積是大台北東區門戶計畫最大頂級商辦案，更是集團目前最大筆商辦案。

廖昭雄指出，目前商辦每坪售價最高價在信義計畫區、每坪成交價100萬元以上，南港經貿園區目前最高每坪逾100萬元，多數和內湖差不多、每坪七、八十萬元，汐止位於大台北東區門戶計畫最重要位置，該案地段優越、距離民生汐止捷運線的樟樹灣站僅700公尺、且半小時內就到基隆港，未來商辦行情值得期待。