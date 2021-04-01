九年首見 富邦金要發股票股利

富邦金昨（31）日舉行法說會，針對外界最關注的股利政策，富邦金總經理韓蔚廷說，股利將反應獲利創歷史新高及一致股利政策，「實際發放應會比過去幾年多」，且部分發放股票股利，這是2013年以來，富邦金時隔九年再度配發股票股利，但尚需跟主管機關溝通，4月董事會將有最後決議。

富邦金2020年稅後純益902億元，年成長54%，每股純益8.54元，連續12年居金控之首。子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券與富邦華一銀行獲利都創歷史新高。

韓蔚廷說，富邦金股利政策一致，股利反應獲利成長，今年實際發放應比過去幾年高。2014年曾配發過最高3元股利，2017年2.3元股利，其餘近五年都在2元水準。

法說會後受訪時，韓蔚廷解釋時隔九年再次考慮股票股利原因，他說，股票股利雖會稀釋每股盈餘，但經營績效良好，過去發放現金股息都順利填息，相信配發股票股利也可順利填權，且配發股票股利代表經營階層對未來營運的信心，給股東最終更好的實質收益。

外資法人普遍認為，富邦金股利應會符合預期。美銀證券看好富邦金成長，可持續投資；花旗則認為，低利率仍對富邦人壽及北富銀營運帶來挑戰，維持「中立」評級。

根據美銀和花旗估算，富邦金為併購日盛金，股權籌資對股本稀釋幅度約4-8%，同時都預期公司可能加發股票股利來籌足併購資金。其中花旗具體算出，富邦金在部分配發股票下，今年現金股利少則2.3元，多則3.2元，最佳股息殖利率逾5%。

美銀認為，若富邦金股本稀釋8%，在公司近年獲利、股息穩健成長，此一幅度對獲利影響並不大，也無礙富邦金維持高股息。

富邦金去年底淨值7,630億元，年成長25.5%。相較市價，股價淨值比偏低僅0.81倍。

獲利成長讓金控去年資產報酬率（ROA）1.02%、股東權益報酬率（ROE）13.17%，創下近三年新高。富邦金去年總資產9.2兆元，年成長8.2%，已達歷史新高。

北富銀總經理程耀輝預估，展望2021年銀行存放款成長率預估達10%，存放淨利差希望持平，利息淨收入與手續費收入估全年可維持個位數成長，海外分行授信傾向保守穩健，業務有很好成長機會，今年整體收益維持正成長。