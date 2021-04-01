大成去年EPS 3.99元 創高

大成（1210）昨（31）日公布去年財報，營收約816.5億元，稅後純益31.2億元，年增36.7%，每股稅後純益（EPS）為3.99元，獲利和EPS雙創新高。大成表示，主要是兩大動能，包括台灣各項業務平均發展，特別是去年雞肉與豬肉都有不錯價格；另外則是轉投資、持股52.04%大成食品（亞洲）獲利，也創下歷史新高。

大成說明，去年加工食品因疫情關係供不應求，帶動雞肉與豬肉也都有不錯價格，推升大成營收獲利。

大成投資動作頻頻，大成董事長韓家宇日前曾表示，今年大成表現可望優於去年，投資24億元的嘉義馬稠後食品加工廠為主要動能；雖然該廠原本預計2020年第4季投產，受疫情影響，國外專業安裝技師無法即時來台，完工時間稍為延誤，不過目前已經解決問題，今年下半年可全力生產。

大成也投資10億元，與日本昭和產業合作，在彰化二林將興建全台最大雞蛋旗艦廠「昭和蛋品廠」，已經動土，預計在明（2022）年9月底前完工。每小時將可處理38萬顆蛋，市占率提高至10%，穩坐蛋品市占第一，也是全台唯一建立完整雞蛋垂直整合體系的公司。

大成食品（亞洲）是中國大陸最大雞肉加工供應商，去年全年在疫情期間逆勢成長，創下近年來新高，達人民幣92.7億元（約新台幣402.6億元），稅後純益人民幣2.02億元（約新台幣8.77億元），每股純益（EPS）為人民幣0.2元（新台幣0.02元）。

大成食品（亞洲）表示，儘管非洲豬瘟對大陸國內生豬供應影響仍未消除，豬肉供不應求之狀況仍持續中，消費市場對雞肉產品替代性需求則有所增加，只是雞肉產品需求增長不及供給，造成產業鏈各環節價格持續低迷。在疫情緩解之後，公司持續提升契約飼料性能，協助客戶改善養殖管理，降低肉雞養殖成本，並提高生產效率，降低電宰加工成本，也增強綜合競爭力。