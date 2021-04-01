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航運股熱 多頭指標

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導

台股昨（31）日受制於外資調節，終止連四紅，市場資金良性輪動，今年營運展望正向、評價不高的航運股強強滾，陽明（2609）、裕民、慧洋-KY等指標股領先創波段新高，匯聚多頭人氣。

美10年期公債殖利率再度攀高，壓抑美股四大指數走低，台股則因台積電走弱、鴻海下跌4.2%，多頭不但未能向上挑戰16,579高點，反倒收跌123點，盤面主流有航運、IC設計、光學元件等族群。

貨櫃航運股去年下半年起獲利大爆發，長榮、陽明、萬海等貨櫃三雄成台股「護國艦隊」，開始吸引外資賣方（Sell side）目光，股價自2月啟動波段漲勢，日前在法說透露長約價將翻倍上漲的陽明，昨日漲6.5%收37.7元，創2004年5月來新高。

日前發生船舶擱淺事件的長榮，因沒有賠償責任，加上外資出具報告喊買及投信買盤挹注，昨日漲3.8%收45.5元。

此外，近期BDI指數大漲、空運新冠疫苗、開放外國人來台及旅遊泡泡等題材不斷，激勵散裝航運股及航空股股價走揚。

台股 航運股 外資

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