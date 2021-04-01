威致去 EPS 1.85元 增逾兩倍

受惠科技業擴廠以及基礎建設發酵，南部主力上市電爐廠威致（2028）基本面轉強，昨(31)日公告2020年年報，全年營收雖衰退，獲利卻大躍進，每股稅後純益1.85元，年增208%，去年「做少賺多」、今年持續看旺，中長期投資價值浮現。

法人表示，威致成功取得銀行團24億元聯貸，財務底子更厚實，產銷基本盤如虎添翼。昨天威致收在24.4元平盤。

威致昨天公告去年財報，2020年營收86億元，比2019年的96億元足足短少10億元以上，營收年衰退約10%，但去年每股稅後純益1.85元，與2019年EPS0.6元相比，驟增208%。

法人指出，去年下半年開始國際鋼價走高，鋼鐵基本面熱到發燙，國際廢鋼價揚，帶動鋼筋行情漲多跌少，尤其台積電擴廠腳步積極，威致在台南有地利之便，吸收不少訂單，產銷持續走在高檔。

此外，威致歷經改革後展現成果，獲得銀行團24億元聯貸，營運如虎添翼，並擬妥三大策略，分別是拓展外銷、擴大產能、落實直營通路，競爭力扶搖直上。

由於全球鋼價不斷上漲，很多地方價格比台灣好，威致積極拓展外銷，目標鎖定澳洲、美國以及南韓等國，獲得的反應相當不錯，並重新回到鋼筋外銷市場，如果國內行情好，外銷可以少一點；萬一內銷不景氣，外銷就可以增量，進可攻、退可守，除了擴大海外商機外，更進一步達到調節產銷效益，堪稱一舉多得。