台硝併入廣明 將下市

經濟日報 / 記者曾仁凱╱台北報導

化工廠台硝（1724）昨（31）日暫停交易，晚間召開重大訊息說明記者會，宣布與持股40.21％的大股東廣明實業，依企業併購法簽署股份轉換契約，進行股份轉換案，廣明將以每股含息價16元的現金對價，向其他股東取得台硝其餘約59.79%股權，依台硝周二收盤股價13.4元換算，溢價19.4%。依台硝目前股本12.78億元換算，廣明實業預計再投入12.2億元。

目前股份轉換基準日暫定為9月1日，台硝將向證交所申請於股份轉換基準日終止上市；另外台硝也將於6月22日舉行股東常會，討論停止公開發行案。

未來股份轉換案完成後，台硝將成為廣明百分之百持股的子公司。

台硝強調，此次股份轉換案對公司營運、財務與業務不致產生重大影響，預期股份轉換完成後，可增進公司營運效率與彈性。

股東 證交所

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