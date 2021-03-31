富邦媒擬配股息13元 創新高

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導
富邦媒旗下購物網推出「清明祭祖專區」優惠。富邦媒／提供
富邦媒旗下購物網推出「清明祭祖專區」優惠。富邦媒／提供

百貨股王富邦媒（8454）31日召開董事會通過去年盈餘，配發股息共13元，其中包括現金股利10元，股票股利2元，及資本公積1元股票股利，共計股票股利3元，配息率93.7%，以31日收盤價為990元計算，現金殖利率約1%。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄購物；富邦媒去年營運表現亮眼，營收首度突破600億元，達671.9億元，稅後純益19.4億元，年增39.4%，每股純益（EPS）為13.87元，賺超過一個股本，為歷年來最好成績，主要是因疫情催化加速電商發展。

富邦媒前兩月營收突破百億大關，約122.5億元，年增24%；2022年目標年營收上看1,000億元，將穩坐電商霸主地位。

富邦媒表示，後疫情時代將持續挑戰營運規模，精進服務力，今年年初momo購物網甫開張試營運的「5小時超市」，集結超過5,000件商品，鎖定雙北地區配送，主打「早上購買、下午使用」，獲35至54歲消費者的青睞；服務上線至今，3月業績月增成長近六成，熱銷商品則以食品、日用、美妝等商品買氣最亮眼。

富邦媒也提到，momo購物網的「5小時超市」，為更貼近消費者的使用習性，昨日推出優化升級版，新增「專屬搜尋吧」，讓消費者能更快速尋找到想要購買的商品；同時規劃活動專區，讓消費者能掌握站上活動。

富邦媒的配送服務，與時間賽跑，所以採取的配送戰略，則是「分散倉庫」，建立短鏈物流，以縮短配送時間。目前全台已有30座衛星倉，今年將再佈建10座，將分布在全台各地。

與在地衛星倉搭配的大型物流中心，除了位於桃園青埔的北部大倉之外，南部大型物流中心將於今年第2季動土，後（2023）年啟用；富邦媒總經理谷元宏先前曾表示，中部尚未有大型物流中心，所以正在大台中地區找地中，希望能有8,000坪空間。富邦媒將於5月18日召開股東會。

富邦媒 股利

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