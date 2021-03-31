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去年獲利創新高　富邦媒擬配10元現金、3元股票股利

聯合報 / 記者林海／台北即時報導

台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）營運穩健，擬配發現金股利10元及資本公積3元股票股利，共計發放約14億元現金股利，配發率達93.7%。

富邦媒表示，去年營收672億元，年增29.65%，再攀營運高峰，稅後純益19.4億元，每股純益13.87元，而今年累積1、2月營收突破百億大關達122.5億元，年增24%，營運續揚。

富邦媒指出，後疫情時代，今年持續挑戰營運高峰，服務力也不斷精進，年初momo購物網甫開張試營運的「5小時超市」，集結超過5000件熱銷商品，鎖定雙北地區，打造「購物鄰距離」的購物體驗，深獲消費者的青睞，上線至今3月業績月增成長近6成，熱銷商品則以食品、日用、美妝商品買氣最夯。

富邦媒也說，5小時超市為讓服務更貼近消費者的使用習性，今推出優化升級版，新增「專屬搜尋吧」，讓消費者能更快速尋找到想要購買的商品；同時規劃活動專區，讓消費者能輕鬆掌握站上優惠活動內容。

富邦媒 股利

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