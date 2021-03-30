宜進去年每股賺2.89元 創20年新高

老牌紡纖廠宜進（1457）台南廠加工絲部門去年元旦停產，公司全面退出紡織生產，成功躲過新冠肺炎疫情衝擊；宜進全力轉進不動產開發租售，策略奏效，今天公布去年稅後純益6.44億元，比前年大幅成長1.8倍，換算每股純益2.89元，創近20年獲利新高。

宜進去年營收27.31億元，比前年大幅縮水三分之一，今天公布獲利卻大躍進，主要因為出售不動產的業外挹注。

宜進去年初出售2筆土地建物分位於台南和台北，獲利約7億元，第2季入帳，推升單季大賺2.46元；另外宜進去年6月底又公告出售台南新市舊廠的不動產，交易金額3.14億元，可獲得約1.6億元的處分利益，每股獲利貢獻度約0.47元，去年第3季入帳，合力推升宜進去年獲利創新高。

不過少掉不動產出售加持，去年底面對紡纖業景氣復甦，宜進去年第4季卻轉虧，每股小虧0.17元。

宜進因為所從事的規格化大宗紡纖品經營不易，公司2019年10月宣布轉型計畫，旗下台南廠的加工絲部門從2020年元旦起正式停產，等於公司退出紡纖品生產，僅透過委外生產模式，聚焦高毛利的工業用織帶等利基型紡纖品市場。去年新冠肺炎疫情爆發，紡織業成為重災區，相較於其他紡纖同業營運陷入困境，早一步啟動轉型的宜進成功躲過一劫。

淡出紡纖市場後，宜進全力轉型不動產開發租售，過去幾年連續敲進汐止、內湖地區多筆商用不動產，轉型當「包租公」，希望為公司帶進穩定的租金收入。另外宜進也跨足營建，與遠雄合建的南港商辦去年中動工，預計2023年完工，初估總銷金額約70億元，宜進依地主身份可獲分屋比例約29.3%，屆時公司獲利可望再添新動能。