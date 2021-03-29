漿價飆、衛生紙喊漲 造紙類股指數飆26年新高

全球紙漿庫存偏低，加上運輸費用上漲，使國際短纖漿價報價從去年第4季漲到今年。由於衛生紙的原料多為短纖，已有家紙業者醞釀調漲衛生紙價格。造紙股今（29）日反應漲價題材，以在家紙市場市占率超過3成的永豐餘（1907）早盤漲勢最為凌厲，盤中股價來31.8元，漲幅達7%，華紙（1905）盤中漲幅近5%，正隆（1904）盤中漲幅逾3%。

全球原物料喊漲，造紙股也搭上這波順風車，不僅工紙價格走揚，全球缺漿的情況也愈演愈烈，使得漿價來到歷史高檔，產品跟著一路喊漲。造紙類股指數今盤中來到369.69點，勁揚5.08%，創下26年來新高位置。

永豐餘目前旗下的衛生紙品牌下有五月花、柔情、得意等三品牌，生產廠房為清水、楊梅廠，衛生紙年產能約10萬噸。正隆旗下品牌有春風、蒲公英，主要由竹北廠供應，年產衛生紙逾7萬噸。

對於衛生紙漲價，正隆表示，因木漿成本上漲，國際上已有一些家紙在反應，正隆則是對中間產品已進行調漲，也就是生產家庭用紙原紙給加工廠的部份已在2月底、3月初就開始反應，漲價幅度約8-9%，正隆目前也仍有1.5～2個月的木漿庫存。而永豐餘則說，目前仍無漲價計畫。