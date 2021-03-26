中信金 今年純益拚增14％

中信金控總經理吳一揆昨（25）日在法說會上指出，我國今年經濟成長率保守估計有4%以上，中國信託銀行的放款會有個位數高成長，中信金股利政策維持過去一致水準。法人預估中信金將配發1元現金股利，中信金今年稅後純益估增14%。

中信金去年稅後純益428.53億元、年減0.1%，吳一揆說，中信銀去年信用成本0.36個百分點，海外踩了不少雷，已做非常多的檢討，預估今年信用成本可以回到過去正常的0.2到0.25個百分點區間。

中信金昨日舉行去年第4季線上法說會，參與法說、不願具名的美系外資金融股分析師表示，中信金法說展望樂觀，他也預估中信金今年稅後純益有14%成長力道，有機會年增60億元，甚至挑戰490億元新高。

吳一揆說，整體來講今年台灣景氣展望非常正面，我國GDP（國內生產毛額）年增率保守估計有4%以上，目前出現新變數「限水」，中信金內部預估，若長達一個月以上勢必對GDP有一定影響，期待旱災現象早日解除。

他說，台灣通膨溫和，不認為央行短期之內會有升息動作，外匯端預估新台幣對美元今年波動區間27.5至28.6元，中信銀去年信用成本較高，未來整體信貸政策、信貸預警都會是全球一致，尤其貸放後追蹤更嚴謹，期待今年所有信貸，包含海外信貸會是正常成長。

中信金財務長邱雅玲也指出，中信銀行的法金跟海外業務，會稍微調整一下經營模式。大中華區將以新興產業跟企業理財創造未來成長的動能；台灣的重點產業會是綠能與其上下供應鏈；中國會是內需的新產業，包含：5G供應鏈、電動車、大健康產業。

邱雅玲說，整個中信銀的海外據點會透過分子行協做來掌握供應鏈的移轉，分子行之間會互相轉介客戶。