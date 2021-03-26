中租EPS 12.2元 股利5.5元

中租控股昨（25）日法說會，在連三年賺逾一個股本後，中租控股董事長陳鳳龍在法說會上指出，2021年仍將維繫成長動能，包括台灣、中國大陸與東協三大獲利引擎，今年預期業務成長都將達到兩位數，其中仍以中國大陸預估成長最高，並首度預期東協業務量增達10%以上。

中租控股昨天在法說會前召開董事會，通過去年財報與盈餘分派，中租控股去年稅後純益168.57億元，每股純益（EPS）12.2元，盈餘分派每股股利5.5元，再創史上最佳紀錄，其中現金股息每股5元，股票股利0.5元，以中租控股昨天收盤價184元估算，現金股息殖利率約2.71%。

另外，中租控股屬海外註冊公司的KY股，因此個人投資者獲配中租股利，不需要併入個人綜合所得計算稅負，只有海外所得達100萬元以上才有基本稅負，比投資國內上市公司取得股利要納入綜所稅計算，具有節稅效果。

中租控昨天法說會由陳鳳龍主持，會上公布2020年全年營運成果，自2018年中租年度賺達一個股本後，仍年年續增，動能不歇，2020年合併稅後純益168.57億元，EPS為12.2元，換算股利配發率約45%，與往年均配發四成多比率相當，另搭配0.5元股票股利，則可盈餘轉增資強化股本，這是中租控股連續第四年盈餘分派有搭配股票股利，但仍是以現金股息為主原因。

法人關切中租控股2021年業務展望，陳鳳龍表示，2021年預估仍維持2020年業務及成長動能。

中租控股公布今年前兩月自結獲利，2月單月自結合併稅後純益15億元，維持高水準，且即使有春節長假因素，但2月獲利年增20%，只比1月單月獲利相較微幅減少3%，累計前兩月合併稅後純益為新台幣30.4億元，年增19.5%，累計EPS為2.2元。