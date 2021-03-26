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南寶 連二年賺一股本

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北報導
圖／經濟日報提供
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南寶（4766）昨（25）日公布去年財報，面對新冠肺炎疫情及新台幣升值的雙重壓力下，南寶去年每股稅後純益10.12元，僅較2019年略減1%，連續第二年大賺一個股本。

南寶昨天董事會同步通過每股擬派發現金股息7元，股利配發率拉高到69.1%，比去年的股利6元還要高，創下股利新高紀錄。對照南寶昨天收盤股價162.5元，現金殖利率4.3%。

南寶總經理許明現表示，公司去年上半年營運受到新冠肺炎疫情影響，但下半年倒吃甘蔗，去年第4季所有事業群營收皆較第3季顯著成長，其中特殊黏著劑、建築與其他等兩個事業群，營收更較2019年同期成長。

南寶是全球第一的運動鞋用黏著劑生產商，去年上半年因為疫情封城，零售店不開，民眾也減少出門，造成運動鞋銷售急凍，不過去年下半年，全球運動鞋品牌的實體零售店面重啟營業，加上電商銷售成長強勁，大陸運動鞋銷售已恢復至2019年的水準，鞋材業務回溫，為南寶去年第4季業績推進一把，單季獲利表現創過去兩年最高水準。

展望今年，南寶看好隨著疫情趨緩，預期鞋材產品銷售將重返過去水準，特殊黏著劑重返成長趨勢，樂觀看待今年營收表現。

展望未來一至二年，研究機構預估全球運動鞋市場未來五年每年將成長5-6%，加上全球及中國大陸領先品牌皆看好亞洲市場的成長機會，南寶將受惠此趨勢成長。

在特殊黏著劑業務方面，南寶實施產品組合調整，減少產品種類，儘量少樣多量生產，以持續提升毛利率表現，其中特別看好衛材用膠、膠帶與標籤感壓膠、軟性包裝材料用膠、紡織用黏著劑以及木工用黏著劑的需求。

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