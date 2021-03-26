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大陸工程 三年業績無虞

經濟日報 / 記者陳美玲／台北報導

營造產業龍頭大陸工程為欣陸投控（3703）旗下子公司，大陸工程執行長Simon Buttery昨（25）日表示，截至去年為止，集團待建工程案總金額約665億元，未來三年半業績無虞，接下來大陸工程會結合自身多項營造業科技應用，提升營造施工的生產力及效率，強化集團營運效能。

據母公司欣陸投控年報，大陸工程2020年合併營收約140.72億元，其中營收貢獻程度較高之專案，包括「桃園捷運綠線GC01標高架段土建統包工程」、「廣慈博愛園區社宅」及「C214標南臺南站路段地下化工程」，稅後純益為2.55億元。

在大陸工程挹注下，推升母公司欣陸投控去年合併營收為216.89億元，營業利益為17.62億元，稅後純益15.39億元，每股純益1.87元；公司決議擬配發1.4元現金股利、配發率達75%；依昨日欣陸投控收盤價24.05元計算，現金殖利率5.8%。

近年大陸工程持續自國外引進新技術，應用在旗下公共工程案，以集團目前在手最大的社宅案－「南港機廠社宅案」來說，就有VR虛擬實境技術、AI智慧型電子圍籬、BIM建築資訊模型，以及由大陸工程自行研發的應用程式（App）或網路管理平台等科技應用，藉此提升營造施工的生產力及效率，強化集團營運效能。

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