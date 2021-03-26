國喬EPS 4.52元 20年新高

受惠主力產品SM（苯乙烯）、ABS量價齊揚，國喬（1312）去年下半年營運倒吃甘蔗，昨（25）日公布去年稅後純益41億元，年增98.5%，每股純益（EPS）4.52元，創下近20年以上新高。

大陸的SM庫存水位來到近年新低，碰到下游終端需求強勁，從去年底開始，SM報價開始勁揚，去年第4季SM的現貨利差拉大到每噸210美元，比第3季的100美元足足高出一倍，幫助國喬本業獲利改善，去年第4季營運拉尾盤。

另外國喬轉投資鎮江奇美，主要生產ABS，也搭上最近因為後疫情時代民眾宅在家，掀起小家電採購熱潮，ABS價格創下歷史新高，進一步助攻國喬獲利衝高。

展望今年，漲價氣勢從去年底一路延續到今年初，國喬前2月營收16.6億元，較去年同期大幅成長61.3%，只比元月略減4.5%，表現淡季不淡。由於SM報價上漲強勁，ABS價格持續處在高位，法人看好國喬今年獲利有望繼續維持高檔。

國喬目前台灣SM年產能37萬噸、ABS年產能12萬噸、PS產能6萬噸；另轉投資鎮江奇美，ABS年產能85萬噸、PS產能50 萬噸；此外轉投資漳州奇美第一期ABS產能45萬噸，預計將於明年7月試車投料，國喬持股比重30.4%，可望為公司營運再添新動能。

另外國喬看好丙烷脫氫裝置（PDH）未來前景，2019年宣布準備首度揮軍丙烯系列的石化品市場，擬在大陸泉州打造新廠，專攻PDH及PP（聚丙烯）的生產銷售及製造，目標2023年試車投產，國喬昨天也代子公司泉州國亨化學公司公告，與銀行團簽訂人民幣35億元的聯合授信案，糧草先行。