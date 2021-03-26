泰山EPS 1.75元 創紀錄

泰山（1218）昨（25）日公布去年財報，全年營收83.5億元，稅後純益8.5億元，年增46.2%，每股純益（EPS）為1.75元，因毛利大幅成長，使獲利和EPS雙創歷史新高。

泰山昨日董事會通過擬配發現金股利1.4元，較於前年0.9元，大幅成長55%，股利配發率約達八成，以近60天股票均價27.86元計算，現金殖利率超過5%。

泰山表示，去年雖整體營收成長不多，不過毛利大幅增加，使獲利創歷史新高，主要受惠於消費食品業績大幅成長，帶動營業毛利較2019年，年增高達98%，其中以消費油品、點心粥品及水類產品表現特別亮眼，而消費品毛利率超過20%。

泰山指出，去年初疫情爆發，餐廳客戶受到衝擊，影響大宗事業旗下的沙拉油去化，不過母親節過後，餐廳回溫快速，使沙拉油在上半年損失的營業額逐步補回；疫情也催化出宅自煮，使消費油品銷量出現明顯增長，毛利也比業務用沙拉油高。

去年銷售最好的產品為飲料類。泰山表示，去年無論是泰山純水、氣泡水或是飲料品牌「茶攤一條街」都表現比前年好，預期今年的缺水議題，可帶動水類銷售向上；另受疫情因素影響、以及推出新品無糖粥品「珍穀益」，使甜罐點心系列產品業績亦有兩位數增長。

此外，去年因疫情關係，推出較少新品，也減少行銷費用；中國大陸事業因應疫情影響調整銷售策略，雖然營收小幅下滑，但毛利卻逆勢增長，順利衝過大陸疫情的衝擊，延續2018年來的成長動能。