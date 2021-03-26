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壽險業 前二月大賺1,173億

經濟日報 / 記者葉憶如╱台北報導

新台幣今（2021）年2月持續升值，導致新台幣匯兌成本升高，2月增加256億元，但國內壽險業積極實現股債獲利，全台22家壽險業者累計前二月稅前盈餘大賺1,173億元，短短二個月已經賺超過去年全年2,231億元的一半以上，再創歷史同期新高。

雖然新台幣3月趨貶，但今年2月持續攀高至逾23年新高，金管會保險局副局長王麗惠表示，新台幣2月升值小增0.7%，壽險業2月匯兌成本提高至256億元，此數字高於1月222億元，匯兌成本再增，2月單月稅前盈餘560億元，沒辦法再創新高，但若加計元月史上最高613億元，累計前二月稅前獲利逾1,173億元，年增達136%，創同期新高紀錄。

王麗惠說，若壽險業完全不避險，前二月海外投資匯兌損失約新台幣793億元，所幸因為使用衍生性工具，契約避險創造491億元收益，加上動用93億元外匯準備金沖抵匯損，讓匯兌成本獲得控制。

壽險業前二月避險工具換匯成本達269億元，截至2月底止，壽險業匯兌總成本仍有478億元，比去年同期增加。其中因2021年2月新台幣升值，造成壽險業256億元的匯兌成本，高於1月，但還沒達到去年12月376億元水準。

壽險業 新台幣

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