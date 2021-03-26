汽車雙雄拓版圖 戰略大不同

兩大汽車集團和泰車與裕隆去年的營運都繳出亮眼的成績。

和泰車仰賴母公司新車銷售並帶動周邊轉投資效益，獲利連年創下新高。

但和泰車的市占率已超過三成，本業再成長的空間有限，面對汽車產業的快速變化，和泰車積極拓展共享事業，包括自駕共享的iRent，以及YOXI計程車隊等，和泰車從汽車銷售，走向多元的服務，更拉近與消費者距離。

裕隆則是不同的模式。裕隆在前年提列鉅額的轉投資虧損，造成全年每股淨損16.61元後，去年裕隆集團擺脫先前經營自有品牌的陰影，集團事業全面翻揚，旗下中華汽車、裕隆、裕日車、裕融等公司去年都繳出相當不錯的成績。

裕隆集團旗下華創車電與鴻海合資成立鴻華先進後，未來電動車與電動車相關領域也成為裕隆的新機會。