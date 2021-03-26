聽新聞
test
0:00 / 0:00

汽車雙雄拓版圖 戰略大不同

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北報導

兩大汽車集團和泰車與裕隆去年的營運都繳出亮眼的成績。

和泰車仰賴母公司新車銷售並帶動周邊轉投資效益，獲利連年創下新高。

但和泰車的市占率已超過三成，本業再成長的空間有限，面對汽車產業的快速變化，和泰車積極拓展共享事業，包括自駕共享的iRent，以及YOXI計程車隊等，和泰車從汽車銷售，走向多元的服務，更拉近與消費者距離。

裕隆則是不同的模式。裕隆在前年提列鉅額的轉投資虧損，造成全年每股淨損16.61元後，去年裕隆集團擺脫先前經營自有品牌的陰影，集團事業全面翻揚，旗下中華汽車、裕隆、裕日車、裕融等公司去年都繳出相當不錯的成績。

裕隆集團旗下華創車電與鴻海合資成立鴻華先進後，未來電動車與電動車相關領域也成為裕隆的新機會。

裕隆集團 和泰車

延伸閱讀

SBL／艾爾文再繳全能數據 台銀對戰裕隆二連勝

MIH首開會員大會 劉揚偉提開放、出海口、中立三原則

對岸車市旺 裕隆業績催油門

和泰車搶占水貨市場 Sienna上市前已接單750張

相關新聞

中信金 今年純益拚增14％

中信金控總經理吳一揆昨（25）日在法說會上指出，我國今年經濟成長率保守估計有4%以上，中國信託銀行的放款會有個位數高成長...

南寶 連二年賺一股本

南寶（4766）昨（25）日公布去年財報，面對新冠肺炎疫情及新台幣升值的雙重壓力下，南寶去年每股稅後純益10.12元，僅...

和泰車 去年每股賺25.36元

車市龍頭和泰車2020年獲利再創新高，純益138.5億元，比去年同期的117.7億元，成長17.7%，每股純益（EPS）...

汽車雙雄拓版圖 戰略大不同

兩大汽車集團和泰車與裕隆去年的營運都繳出亮眼的成績。

泰山EPS 1.75元 創紀錄

泰山（1218）昨（25）日公布去年財報，全年營收83.5億元，稅後純益8.5億元，年增46.2%，每股純益（EPS）為...

國喬EPS 4.52元 20年新高

受惠主力產品SM（苯乙烯）、ABS量價齊揚，國喬（1312）去年下半年營運倒吃甘蔗，昨（25）日公布去年稅後純益41億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。