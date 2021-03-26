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和泰車 去年每股賺25.36元

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

車市龍頭和泰車2020年獲利再創新高，純益138.5億元，比去年同期的117.7億元，成長17.7%，每股純益（EPS）25.36元，董事會並通過擬配發17元現金股利，以昨（25）日收盤價576元概算，殖利率2.9%。

和泰車昨日召開董事會，通過去年財報，受惠新車銷售成長，轉投資相關事業獲利表現突出，和泰車營收與獲利都創下新高，EPS為25.36元，優於前一年的21.55元，成為汽車類股的獲利王。

另外，裕隆董事會昨日也通過去年財報，合併營收825.9億元，純益27.3億元，EPS為2.8元，每股擬配發放現金股利1元。

和泰車去年大豐收，雖然去年年初對全年的銷售預期並不太樂觀，但是疫情對車市不僅沒有影響，且還進一步推升，再加上和泰車原本預計去年底才要上市全新車款Corolla Cross（CC），提早一個季度上市，對和泰車的新車銷售與周邊效益都有可觀的挹注。

和泰車分析，去年獲利再創新高的主要因素仍是本業，CC及RAV4、LM等熱賣車型的挹注，Toyota與Lexus累計登錄台數達到14萬6,194台，比2019成長3%，是歷年來銷售台數最高紀錄。銷售台數創紀錄除讓本業獲利增加外，也同步提升周邊轉投資認列回和泰的利益，其中和潤、大陸和通、和運、產險、車美仕等，整體獲利都表現亮麗。

和泰車 新車銷售

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