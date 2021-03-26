科妍EPS 2.1元 發股利1.81元

科妍（1786）昨（25）日公告去年財報，全年稅後純益1.2億元，年增5.4%，每股純益（EPS）2.1元。昨日董事會通過，擬發放現金股利0.96元，股票股利0.85元，合計1.81元，現金殖利率約1.68%。

科妍指出，去年雖受到新冠肺炎影響，包含歐洲及東南亞新客戶出現暫時性出貨延遲，但隨著疫情減緩，各大經濟體將逐步恢復，海外新客戶的營收仍具有高強度之提升。

在主要全球前二大醫藥市場中國及美國的布局，去年也有斬獲，科妍主要產品包含一針及三針劑型關節腔注射劑和膀胱灌注液與策略夥伴泰宗公司簽訂在中國的獨家總經銷合約，雙方緊密合作進行產品銷售許可查登作業；美國一針劑型關節腔注射劑市場的經銷通路客戶，針對科妍新廠今年通過ISO及GMP查廠的結果滿意，認為科妍的生產及品質系統，已做好因應美國FDA查廠的相關準備。

科妍的皮下填補劑、關節腔注射劑等15項產品，去年底也經印尼LPPOM MUI審查完成並取得清真認證。