陽明去年EPS 4.51元 擬現增

陽明（2609）去年第4季每股純益（EPS）3.8元，單季就大賺101億元，推升去年全年EPS達4.51元，去年大賺後已經弭平累計虧損，新年度將可以開始配股外，每股淨值已逾10元可恢復信用交易，該公司將辦理現增30億元。

陽明去年前三季的稅後純益僅18.5億元，每股稅後純益為0.71元，去年第4季獲利達101.2億元，EPS3.8元；去年全年寫下佳績。

陽明表示，全球貨櫃運輸需求自去年8月中旬開始湧現，隔離生活下消費模式轉變，電子商務、防疫物資、居家生活及辦公用品等需求同步成長，供應鏈庫存回補之需求導致艙位與空櫃供不應求，帶動歐美航線及亞洲區間航線運價持續攀升，整體第四季運價均維持在高檔，推升陽明第4季獲利攀升。

陽明海運新造六艘自有2,800 TEU級全貨櫃輪與三艘長租11,000 TEU級全貨櫃輪，自市場需求暢旺之際陸續交船投入航線營運，也為陽明海運去年整體營運更添動能。

雖然去年陽明營運量相較2019年減少6.63%，但營業收入增加1.4%，運價調漲的挹注加上國際原油價格仍屬相對低檔，稅後淨利相較2018年大幅提升，2018年則是虧損情況，財務狀況明顯改善。

截至去年底，除已彌補歷年累積虧損外，陽明海運為改善財務體質，於昨日董事會亦通過，在不超過300,000仟股額度內，規劃以詢價圈購方式辦理國內現金增資發行普通股，有利於陽明公司達成財務穩健發展之目標，提升營運競爭力。