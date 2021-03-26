核酸檢測平台 長榮航搶加入

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北報導

隨著全球疫情近尾聲，長榮航空（2618）超前部署瞄準未來客運復甦商機，加速確認旅客健康資訊，即日起由新加坡飛往台北的航班，開始與Affinidi電子健康驗證平台共同合作，加入新加坡機場公司推動的PCR（Polymerase Chain Reaction）核酸檢測數位驗證平台試行作業。

長榮航空今年初榮獲航空專業評鑑網站AirlineRatings.com評定為「全球前20防疫最嚴謹的航空公司」，並獲得「COVID-19防疫七星級認證」，目前也著手積極參與各健康數位驗證平台開發，加入新加坡機場公司推動的PCR 核酸檢測數位驗證平台試行作業，新加坡之後近期計畫將此項作業擴及至馬來西亞及印尼飛往台北的班機，後續另會依試行情況再評估導入至其他航線。

長榮航空 新加坡

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