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大同子公司 賣給大亞

經濟日報 / 記者張義宮╱台北報導

大同（2371）昨（25）日董事會通過出售旗下100%子公司志光能源予大亞綠能科技，大亞綠能科技藉此取得台南市七股區三股子段太陽能電廠開發案。大同表示，此案將可挹注獲利約9.38億元。

大同指出，此太陽能電廠總計120MW，第一期工程將於今年第2季開始建置，總容量約為85MW，預計2022年8月前正式併網；第二期35MW申設作業同步展開中，為目前台灣最具指標性的太陽能漁電共生案。未來機電方面由大同提供升壓設備，並將與聚恆科技共同提供未來的維運服務。

大亞綠能科技為大亞電纜及聚恆科技合資而成，旗下擁有一家太陽能公司及三家太陽能電業公司，累積實績已達110MW。大亞電纜近年來看好綠能產業發展，積極搶攻太陽能商機，本案待完成申報程序後進行交割作業。

太陽能電廠 綠能 大同

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