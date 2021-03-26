新纖迎春燕 強攻電動車

新纖（1409）三大產品線火力齊發，其中工程塑膠已打進電動車充電槍的供應鏈，並加入由鴻海主導的MIH電動車開放平台，新纖總經理羅時銓昨（25）日樂觀表示，「春天要來了！」新纖今年營運肯定比去年好。

新纖周三剛公布去年財報，受惠杭州廠搬遷補償金等業外進帳，公司去年稅後純益28.84億元，年增61%，創歷史新高，每股純益（EPS）1.79元。

董事會通過每股擬派發現金股息1.1元，足足是去年的兩倍，換算現金殖利率超過7%。新纖昨天股價上漲0.2元，終場收在15.25元，直逼今年股價新高。

羅時銓昨天表示，去年因為車市低迷，新纖的工程塑膠去年營運基期相當低，但今年情況反轉，車市變得相當火熱，雖然最近傳出車用晶片短缺，但新纖打進電動車供應鏈，並且已加入由鴻海主導的MIH電動車開放平台，動能不虞匱乏。

他透露，新纖的工程塑膠粒，被應用在電動車充電槍的特殊膠布，因為電動車充電槍要求必須耐高壓、高溫，在物性上挑戰非常大，新纖運用特殊配方，已經通過認證，去年開始小量出發，接下來量會慢慢變大。由於規格特殊，相關產品價格比標準產品高出一倍，且汽車市場的特性，認證時間非常長，其他人如果想要切進，門檻非常高。新纖看好這一塊接下來的成長力道，估今年工程塑膠類產品的出貨年增率將從兩成起跳。

另外新纖的紡纖聚酯，去年這個時候碰上新冠疫情蔓延到歐美，造成紡織供應鏈急凍，當時聚酯加工絲產線的稼動率最低掉到只剩三成，不過之後需求逐漸回溫，到9月稼動率已回到九成，10月更是全部回來了。今年以來，相關訂單更是爆滿，公司產能已經全開還不夠，部分產品外包，新纖去年首度揮軍越南，目前也有近八成的加工絲產品運回台灣，以滿足客戶需求，可見市場之火熱。