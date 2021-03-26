新纖迎春燕 強攻電動車

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北報導
新纖總經理羅時銓。記者曾仁凱／攝影
新纖總經理羅時銓。記者曾仁凱／攝影

新纖（1409）三大產品線火力齊發，其中工程塑膠已打進電動車充電槍的供應鏈，並加入由鴻海主導的MIH電動車開放平台，新纖總經理羅時銓昨（25）日樂觀表示，「春天要來了！」新纖今年營運肯定比去年好。

新纖周三剛公布去年財報，受惠杭州廠搬遷補償金等業外進帳，公司去年稅後純益28.84億元，年增61%，創歷史新高，每股純益（EPS）1.79元。

董事會通過每股擬派發現金股息1.1元，足足是去年的兩倍，換算現金殖利率超過7%。新纖昨天股價上漲0.2元，終場收在15.25元，直逼今年股價新高。

羅時銓昨天表示，去年因為車市低迷，新纖的工程塑膠去年營運基期相當低，但今年情況反轉，車市變得相當火熱，雖然最近傳出車用晶片短缺，但新纖打進電動車供應鏈，並且已加入由鴻海主導的MIH電動車開放平台，動能不虞匱乏。

他透露，新纖的工程塑膠粒，被應用在電動車充電槍的特殊膠布，因為電動車充電槍要求必須耐高壓、高溫，在物性上挑戰非常大，新纖運用特殊配方，已經通過認證，去年開始小量出發，接下來量會慢慢變大。由於規格特殊，相關產品價格比標準產品高出一倍，且汽車市場的特性，認證時間非常長，其他人如果想要切進，門檻非常高。新纖看好這一塊接下來的成長力道，估今年工程塑膠類產品的出貨年增率將從兩成起跳。

另外新纖的紡纖聚酯，去年這個時候碰上新冠疫情蔓延到歐美，造成紡織供應鏈急凍，當時聚酯加工絲產線的稼動率最低掉到只剩三成，不過之後需求逐漸回溫，到9月稼動率已回到九成，10月更是全部回來了。今年以來，相關訂單更是爆滿，公司產能已經全開還不夠，部分產品外包，新纖去年首度揮軍越南，目前也有近八成的加工絲產品運回台灣，以滿足客戶需求，可見市場之火熱。

第三，新纖的瓶用酯粒，因疫情帶動瓶裝水需求增加，這一塊從去年一直維持相當旺，接下來4月開始進入產業旺季，今年續看好。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

新纖 電動車 車市

延伸閱讀

「怎麼穿我的外套」外套掛車上遭竊 警獲報逮女現行犯

兩檔低本益比高成長汽零股

台積受難、MIH起飛 買誰？

啟動抗旱應變作為已半年！鄭文燦：桃園是永續城市基地

相關新聞

中信金 今年純益拚增14％

中信金控總經理吳一揆昨（25）日在法說會上指出，我國今年經濟成長率保守估計有4%以上，中國信託銀行的放款會有個位數高成長...

南寶 連二年賺一股本

南寶（4766）昨（25）日公布去年財報，面對新冠肺炎疫情及新台幣升值的雙重壓力下，南寶去年每股稅後純益10.12元，僅...

和泰車 去年每股賺25.36元

車市龍頭和泰車2020年獲利再創新高，純益138.5億元，比去年同期的117.7億元，成長17.7%，每股純益（EPS）...

汽車雙雄拓版圖 戰略大不同

兩大汽車集團和泰車與裕隆去年的營運都繳出亮眼的成績。

泰山EPS 1.75元 創紀錄

泰山（1218）昨（25）日公布去年財報，全年營收83.5億元，稅後純益8.5億元，年增46.2%，每股純益（EPS）為...

國喬EPS 4.52元 20年新高

受惠主力產品SM（苯乙烯）、ABS量價齊揚，國喬（1312）去年下半年營運倒吃甘蔗，昨（25）日公布去年稅後純益41億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。