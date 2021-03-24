轉投資挹注 統一去年每股賺3.79元歷史第三高

統一（1216）公告2020年財報，全年營收4473.20億元，年減0.15%，但稅後純益215.42億元，年增13.3%，每股純益為3.79元。統一表示，主要是本業堅持鮮度管理及價值營銷，獲利穩定增加，加上統一中控等轉投資獲利增長所致。

統一表示，統一中控2020年營收達人民幣227.62億元，較2019年成長3.4%，其中方便麵食品業務營收為人民幣94.25億元，較2019年成長10.9%，主要因為「湯達人」不斷強化品牌價值，受到消費者高度肯定，另高端中華料理品牌「開小灶」積極持續創新和延伸消費場景，營收呈倍數增長。

至於飲料業務方面，統一表示，統一中控飲料營收為人民幣125.60億元，衰退1.3%，雖受疫情影響，但正穩健恢復中。但受台幣升值匯率換算影響，統一中控營收換算成新台幣致減少，2020年度食品事業部整體營收較2019年同期減少6.14億元，衰退0.5%。

統一也表示，受惠持續多元展店，統一超（2912）7-ELEVEN突破6000店，加上架構OPEN POINT會員平台、優化顧客數位體驗等策略，去年度便利商店事業部整體營收較2019年同期增加91.04億元，成長5.9%。

但小金雞菲律賓7-ELEVEN則因為新冠狀肺炎封城影響，營收大幅衰退，2020年度流通事業部整體營收較2019年同期減少70.63億元，衰退9.3%。

至於在獲利方面，統一表示，統一中控2020年稅後純益人民幣16.26億元，年增19.0%，主係受益於營收增長，並在銷售費用控制得宜下，持續超前部署品牌建設，致2020年淨利大幅成長。

而統一超雖然在菲律賓7-ELEVEN受新冠狀肺炎封城影響，全年獲利減少3.05億元，衰退2.9%，但台灣7-ELEVEN營收及營業獲利仍穩健成長。