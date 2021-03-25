新纖 去年每股賺1.79元

新纖的紡纖本業去年營運倒吃甘蔗，加上中國大陸杭州廠搬遷補償金貢獻業外進帳，新纖昨（24）日公布去年全年稅後純益達28.84億元，年增61%，每股純益1.79元，創下歷史次高。

新纖董事會也通過每股擬派發現金股利1.1元，配發率61.4%，以昨天收盤價15.05元估算，現金殖利率高達7.3%。

去年上半年受到新冠肺炎疫情影響，紡織業遭到重創，新纖本業營運陷入虧損，不過下半年開始逐漸復甦，產能稼動率從第2季最低一度降到五成以下，到8月就拉回到九成的水準。

另外，在業外方面，新纖杭州廠配合大陸杭州錢塘新區管理委員會的搬遷政策，去年初與杭州錢塘新區城市有機更新指揮部簽訂搬遷補償協議，處分土地使用權、廠房等資產，第2季認列相關的補償金約新台幣14億元入帳，推升新纖去年獲利逆勢衝高。