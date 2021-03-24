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正新逆轉勝！去年每股賺1.85元創四年新高

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

國內輪胎龍頭正新（2105）去年營運逆轉勝！相較於去年初因為新冠肺炎疫情爆發，以及印尼盾重貶的匯損衝擊，正新去年第1季每股大虧0.61元，創下公司成立以來首見單季虧損，正新第2季以後很快擺脫低潮，今天公布去年財報，全年稅後純益59.88億元，比前年大幅成長72.7%，換算每股稅後純益1.85元，逆勢創下四年新高。

正新今天董事會同步通過每股擬派發現金股息1.2元，也創下三年新高，股利配發率64.8%，對照今天收盤股價46.4元，現金殖利率2.58%。

其中正新去年第4季大賺31.7億元，換算單季每股獲利0.98元，為2016年第2季以來的最佳單季表現。

去年下半年，隨著疫情封城解除，大陸車市快速復甦，推動正新營運反彈。另外面對原料、匯率、運價齊漲，輪胎廠為了反應成本，去年下半年開始陸續喊漲，正新從去年底到今年初，一連發動三波調漲計畫，範圍包括汽車胎、自行車胎、輕卡車胎和重卡車胎等各種產品，助力公司營運向上。

展望今年，雖然今年初美國商務部發布對台、韓、泰、越等亞洲四國進口輪胎雙反（反傾銷、反補貼）調查的初判結果，台灣意外被課最高稅率，對國內輪胎銷美極為不利。不過正新是台灣廠商中稅率最低，2月更傳出申訴奏效，稅率從52.42%降到33.33%，受到的影響大為減輕。

二方面，正新在泰國、印度、印度都有設廠，這些地區有些稅率較低，雙印更是不在此次調查範圍內，幫助正新海外廠最近反而受惠轉單效應，接單爆量。觀察正新今年前二月營收164.93億元，年增率高達43.1%，動能強勁。

正新 疫情

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